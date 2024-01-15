Konya'da kavga çıktı, silahlar konuştu: Bir ölü, bir yaralı 

15 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 21:46

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Tahtatepen Sokak'ta Rıza Renkliışık ile damadı Gürkan G. arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Renkliışık ve İbrahim G. silahla ağır yaralandı.

Yaralanan Rıza Renkliışık, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Renkliışık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan İbrahim G. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti ve damat Gürkan G. ile olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüpheli Sadık A'yı gözaltına aldı. Olayın nedenine ve detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.