Konya'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı 

06 Nisan 2024 00:41 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 00:42

Gece saat 22.00 civarında Süleyman Mahallesi kavşağında trafik kazası meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, 22 yaşındaki Yakup G.'nin kullandığı 42 ZV 824 plakalı otomobil ile 32 yaşındaki Ahmet K.'nin yönetimindeki 42 BC 811 plakalı araç, kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı sonrasında, bölgeye acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

42 BC 811 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Köçer (94), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (62) olay yerinde hayatını kaybetti, Ahmet K. ve Yakup G. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.