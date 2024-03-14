Konya'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

14 Mart 2024 06:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 06:46

Konya’da korkunç bir olay meydana geldi. Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi'nde iddiaya göre, 33 yaşındaki Gökhan D. ile kardeşi arasında arazi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan Gökhan D.’nin yeğeni 15 yaşındaki A.D. tabancayla ateş ederek amcasını vurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Gökhan Durak, kurtarılamayarak hayatını kaybederken, A.D. olay yerinden kaçtı. Şüpheli yeğenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.