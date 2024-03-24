Konya’da tır şarampole devrildi: 1 ölü

24 Mart 2024 20:44 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:45

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı

Adana-Konya Karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Durmuş Çatan idaresindeki 01 DC 436 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çatan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.