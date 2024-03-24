24 Mart 2024 20:44 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:45
Konya’da tır şarampole devrildi: 1 ölü
Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsünden acı haber geldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana-Konya Karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Durmuş Çatan idaresindeki 01 DC 436 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çatan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı