Köpek dehşeti kamerada: Adamı saniyeler içinde parçaladılar

07 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:06

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde 10 yaşındaki oğlu ile pide almaya giden adam dehşeti yaşadı. Yolda ilerlerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam çocuğu için kendini feda etti.

Sokak köpeklerinin öldüresiye saldırısında çenesi kırılan, kulağına 30 dikiş atılan, elleri parçalanan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişti.

PİPETLE BESLENECEK

Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.

"BUNUN HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, “Arkadaşım iftara davet etmişti. Bende 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum” diye konuştu.

Görgü tanıkları da olayı anlatarak, bölgedeki başıboş köpeklere dikkat çektiler.