Köpek sorununun çözümüne maliyet engeli! "Bakanlık tek başına yüklenemez"

04 Ocak 2024 06:05 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:25

AK Parti’nin başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışmasında sona gelindi. Ancak sayıları milyonları bulan sokak köpeklerinin kısırlaştırma, veterinerlik, barınma ve beslenme niçmetlerinin maliyetinin milyarlarca lirayı bulması bekleniyor. Bu durum yetkilileri kaynak bulma konusunda arayışa itti

"MALİYET BÖLÜŞÜLMELİ"

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı tespitlere göre bir köpeğin devlete maliyeti 3 bin 200 lirayı bulacak. AK Parti kaynakları, başıboş köpeklerle ilgili bu maliyetin tek bir bakanlığa yüklenmesi yerine, belediyeler ve ilgili bakanlıklar arasında bölüştürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Diğer yandan kısırlaştırmanın da tek başına çözüm olmayacağı görüşü hakim. Hali hazırda sokak hayvanlarının sadece yüzde 15’inin kısırlaştırıldığı düşünülüyor. Popülasyonlarının artmaması için en az yüzde 75’inin kısırlaştırılması şart. Bu da çok yüksek bir maliyet gerektiriyor.

Yetkililer, "Tek başına Tarım Bakanlığına bu işi yüklemek olmaz. Hem belediyeler hem de Çevre Bakanlığı elini taşın altına koymalı” değerlendirmesini yapıyor.

YIL 2024, TÜRKİYE KUDUZ RİSKİ OLAN ÜLKE

Ayrıca AK Parti kaynakları, Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye’yi kuduz konusunda ‘Riskli Ülkeler’ kategorisine aldığını hatırlattı. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği de (EKMUD), Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak sadece 2022 yılında Türkiye’de 250 bin 375 kuduz riskli temas durumu olduğunu açıklamıştı.

HASTA HAYVANLARA UYUTMA GÜNDEMDE

Kısa süre içinde Meclis’e sunulması planlanan teklif ile ‘Sahipsiz hayvan’ tanımının kapsamı yeniden belirlenecek. Her belediye kendi sınırları içindeki sahipsiz köpekleri toplayacak ve kısırlaştıracak. Belediyenin internet sitesinde bu köpeklerin sahiplenilmesi için duyuru yapılacak. 30 veya 40 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanlar, Tarım Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda kurulacak büyük toplanma merkezlerine götürülecek.

Tedavisi mümkün olmayacak derecede hasta olan köpeklere belli şartlarda uyutma işlemi de uygulanabilecek. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlar ile sahiplendiği hayvanını sokağa terk edenlere yönelik yeni yaptırımlar da gündeme gelecek.