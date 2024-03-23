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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:15

'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu! 

Adapazarı, Sakarya'daki 'Korku Evi' adlı mekânda meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa zamanda kontrol altına alındı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
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Adapazarı'nda Çark Caddesi'nde bulunan beş katlı bir binanın dördüncü katındaki eğlence mekanı, 'Korku Evi' adı verilen yerde yangın meydana geldi.

İhlah Haber Ajansı'ndaki habere göre, çevredeki insanlar binadan dumanların yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak yangına müdahale etti ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 

'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu!  - 1. Resim

Yangının yaşandığı sırada, caddeyi kullanan insanlar merakla çıkan dumanları izledi. Yangından maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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