'Korku Evi' bu sefer yangınla korkuttu! 

23 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:15

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu

Çorum cezaevinde yangın: 12 kişi hastanelik oldu

Adapazarı'nda Çark Caddesi'nde bulunan beş katlı bir binanın dördüncü katındaki eğlence mekanı, 'Korku Evi' adı verilen yerde yangın meydana geldi.

İhlah Haber Ajansı'ndaki habere göre, çevredeki insanlar binadan dumanların yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak yangına müdahale etti ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının yaşandığı sırada, caddeyi kullanan insanlar merakla çıkan dumanları izledi. Yangından maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.