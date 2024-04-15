Korkunç cinayet: 4 genç, çarşafla boğarak öldürdü

15 Nisan 2024 12:37 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:45

Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Hasan Açıkgöz'ün evinin bahçesindeki kanepede kanlar içinde bulundu. Kanepede hareketsiz şekilde yatan adamı gören komşuları hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Açıkgöz’ü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Açıkgöz burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamanı yitirdi.

Açıkgöz’ün ölmeden önce polise, ismini Turgut olarak bildiği şahsın yanında bulunan 3-4 kişi ile kendisini odada bulunan çarşaf ile ağzını kapatarak darp ettiklerini, parmağındaki yüzükleri ve parasını zorla çıkarıp aldıklarını söylediği öğrenildi.

KATİL ZANLILARI GÖZALTINDA

Açıkgöz’ün verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede şahısların kaçtıkları aracın plakasını belirleyerek peşlerine düştü. Söz konusu araç ardından Uşak’ta durdurularak içerisinde bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.