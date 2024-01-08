Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 08 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:10

    Korkunç manzara! 2 çocuk annesi kadın kanlar içinde bulundu

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır’da bir kadın, evinde bıçak darbeleriyle ölmüş halde bulundu.

    Di̇yarbakir, Cinayet, Kadın Cinayeti

    Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloğlu Caddesi'nde 6’ıncı katındaki bir dairede meydana gelen olayda, N.B., eve gittiğinde 2 çocuk annesi eşi Pervin Bal’ı yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Pervin Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Şüpheli koca gözaltına alınırken, Pervin Bal’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
    Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Haberler>Gündem>Korkunç manzara! 2 çocuk annesi kadın kanlar içinde bulundu
    Etiketler
    DİYARBAKIRcinayetkadın cinayeti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...