Korkunç manzara! 2 çocuk annesi kadın kanlar içinde bulundu

08 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:10

Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Cemiloğlu Caddesi'nde 6’ıncı katındaki bir dairede meydana gelen olayda, N.B., eve gittiğinde 2 çocuk annesi eşi Pervin Bal’ı yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Pervin Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli koca gözaltına alınırken, Pervin Bal’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.