Korkunç yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

04 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:41

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşlarıyla 16 saat sonra söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.