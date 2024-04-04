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04 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:41

Korkunç yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde başlayan korkunç yangın 16 saat sonra söndürülebildi. Yangının bıraktığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşlarıyla 16 saat sonra söndürüldü. 

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Korkunç yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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