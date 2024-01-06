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    • 06 Ocak 2024 14:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:27

    Korkutan Bolu depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! "Faylardan biri kırılmış olabilir"

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

    Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu depreminden sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Korkutan Bolu depremi sonrası Naci Görür&#039;den kritik açıklama! &quot;Faylardan biri kırılmış olabilir&quot;
    Deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.03’te Bolu merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Gece yarısı yaşanan depremden sonra deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

    Görür, depremden sonra yaptığı değerlendirmede faylardan birinin kırılmış olabileceğini söyledi. 

    İLK AÇIKLAMA 

    Naci Görür, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

    “Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle”

     

    Haberler>Gündem>Korkutan Bolu depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! "Faylardan biri kırılmış olabilir"
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    DEPREM
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