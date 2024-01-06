Korkutan Bolu depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! "Faylardan biri kırılmış olabilir"

06 Ocak 2024 14:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.03’te Bolu merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Gece yarısı yaşanan depremden sonra deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, depremden sonra yaptığı değerlendirmede faylardan birinin kırılmış olabileceğini söyledi.

İLK AÇIKLAMA

Naci Görür, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle”