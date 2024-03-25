25 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Mart 2024 16:55
Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: "Daha büyük bir deprem üretebilir!"
Sabah saatlerinde Muğla'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremden sonra deprem uzmanı Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" diyerek uyardı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Muğla'da saat 05.04'te merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7,09 kilometre olarak kaydedildi.
Vatandaşların büyük panik yaşadığı deprem sonrası yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bölge için uyarı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Görür, bölge için daha büyük bir deprem üretebileceğini kaydetti.
"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE"
Görür, paylaşımında, "Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TGRT Haber