20 Mart 2024 11:58 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:01
Korkutan depremler sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Yaşanan son depremlerden sonra deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür yaptığı paylaşımda, "Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok" ifadelerini kullandı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 5,13 kilometre derinlikte yaşandı.
Korkutan deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama geldi. Görür, sosyal medyada hesabı üzerinden Kahramanmaraş depremini değerlendirdi.
RAHATLATAN AÇIKLAMA GELDİ
Endişeye mahal yok diyen Görür, "Arkadaşlar, 2 saat önce K. Maraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
SABAH SAATLERİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER
Sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Yalova da yaşanan iki depremin ardından şimdi de Karaman'ın Dinek ilçesi 3.1 şiddetinde sallandı.
Kaynak: TGRT Haber