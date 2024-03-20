Korkutan depremler sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 08.55’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 5,13 kilometre derinlikte yaşandı.

Korkutan deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama geldi. Görür, sosyal medyada hesabı üzerinden Kahramanmaraş depremini değerlendirdi.

RAHATLATAN AÇIKLAMA GELDİ

Arkadaşlar, 2 saat önce K. Maraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok. Sevgiyle" ifadelerini kullandı. Endişeye mahal yok diyen Görür, "

SABAH SAATLERİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER