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    • 07 Ocak 2024 12:17 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 12:18

    Kötü hava şartları nedeniyle İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak. İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

    Kötü hava şartları nedeniyle İstanbul ve İzmir&#039;de vapur seferleri iptal edildi
    İzmir, İptal, İstanbul

    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

    İZMİR'DE DE TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

    İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

    Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler>Gündem>Kötü hava şartları nedeniyle İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
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    İzmirİptalİstanbul
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