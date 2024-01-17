Kozmetik deposunda yangın faciası 1 ölü, 3 ağır yaralı

17 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:16

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik deposu alevlere teslim oldu. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depodan zaman zaman patlama sesleri yükseldi.

Fabrikadan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Feci olayda; 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.