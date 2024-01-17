17 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:16
Kozmetik deposunda yangın faciası 1 ölü, 3 ağır yaralı
İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan bir kozmetik deposu sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de ağır yaralandı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik deposu alevlere teslim oldu. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depodan zaman zaman patlama sesleri yükseldi.
Fabrikadan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Feci olayda; 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.
EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.