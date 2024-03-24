Küçük çocuk bisikletiyle vitrinden içeri daldı: Olay anı kamerada

24 Mart 2024 10:18 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:30

Yolun karşısına geçmekte olan küçük yaştaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, yoldan kaldırıma indiği sırada küçük çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle vitrininden içeri girdi. Kazada vitrinin camı ve vitrinde bulunan malzemeler etrafa saçılırken, bisikleti kullanan çocuk çevredeki vatandaşlar ve işyeri çalışanları tarafından bisikletiyle birlikte vitrinden çıkarıldı.

BURNU BİLE KANAMADI

Küçük çocuğun çok korktuğu her halinden belli olurken büyük şans eseri camların içerisinden burnu bile kanamadan çıktığı görüldü. İşyeri çalışanı bir anda camın patlama sesine döndüğünü, bisiklet ve çocuğu vitrinin içerisinde gördüğünü, çocuğun bir şeyinin olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.