Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku

09 Nisan 2024 17:52 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:53

Gölün, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki kıyı kesimlerinde renk değişimi dikkati çekti. Suyun rengi kahverengi ve kızıla dönüşürken, etrafa kötü koku yayıldı.

Çevrede yaşayanlar, kötü kokudan endişe ederken yetkililerin gölde temizlik çalışması başlatmasını istedi.

Göl kenarındaki plastik şişe, poşet ve yiyecek ambalajları dikkati çekti.

"GÖLDE KAPSAMLI BİR TEMİZLİK YAPILMASI GEREKİR"

Bölgede 18 yıldır esnaflık yapan Hasan Kal, gölün temizliği konusunda hiçbir yerel yönetimin çalışma yapmadığını öne sürdü.

Müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kal, "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi" dedi.