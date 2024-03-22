Küçükçekmece’de korku dolu anlar!

22 Mart 2024 07:11 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:11

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İstanbul Küçükçekmece'de saat 05.30 sıralarında 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kısa sürüde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olarak çıkarılan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. 2 kişinin yaralandığı yangında dairede hasar meydana geldi.