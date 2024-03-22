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22 Mart 2024 07:11 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:11

Küçükçekmece’de korku dolu anlar!

Küçükçekmece’de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan iki kişi çıkan yangında yaralandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece’de korku dolu anlar!

İstanbul Küçükçekmece'de saat 05.30 sıralarında 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Küçükçekmece’de korku dolu anlar - 1. Resim

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kısa sürüde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olarak çıkarılan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. 2 kişinin yaralandığı yangında dairede hasar meydana geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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