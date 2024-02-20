20 Şubat 2024 04:07 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 04:07
Kura çekiminde şaibe! Aynı isim 2 defa çıktı, şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, "Zafer Sunkur" ismi iki kez üst üste çıktı. Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde ilginç anlar yaşandı.
AYNI İSİM İKİ DEFA ÇIKTI
Kuradan ilk olarak "Zafer Sunkur" ismi çıktı. Daha sonra yeni bir kağıt açan görevli tekrar Zafer Sunkur ismini anons etti. İki defa aynı ismi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Görevlinin, "Zafer Sunkur'u okudum mu ben?" dediği duyuldu.
ELENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
İsmi iki kez çekilen adayın ise asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.
Üniversiteden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: TGRT Haber