Küresel ısınma Grönland'ı vurdu: Saatte 30 milyon ton buz kaybetti

18 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:55

Dünya'ya insanoğlu kadar zarar veren başka bir şey olmamıştır. Fabrikalar, savaşlar... Son 20 yılda küresel ısınmayla birlikte iklimlerin dengesi şaştı. Dünya yavaş yavaş yok olmanın eşiğine geliyor.

New York Times'ın aktardığı bilgiye göre; NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Chad Greene ve ekibi, 1985'ten 2022'ye kadar olan uydu görüntülerini inceleyip oldukça dikkat çeken bir harita oluşturdu.

Haritada, Grönland'ın neredeyse tamamını kapsayan 200 binden fazla buzul görüntüsü sergilendi. Buzulları inceleyen araştırmacılar, Grönland'ın saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybettiğini tespis etti.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE

Bilim insanlarının el ettiği verilere göre; Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla buz kaybettiğini ortaya koydu. Ayrıca, 1992'den bu yana Grönland'ın yaklaşık beş trilyon ton buz kaybettiği belirlendi.

Grönland'ın neredeyse her bölgesinde eş zamanlı olarak buzulların çekildiğini ve eridiği ifade edildi. Araştırmacılar, eriyen buzulların neden olduğu ek tatlı su kaynaklarının, okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini vurguladı.

HER SAAT DENİZ SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Bu erimelerin deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetrelik bir yükselmeye yol açtığı rapor edildi. Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 1985'ten bu yana büyüdüğü belirlendi.