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    • 04 Ocak 2024 07:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:35

    Kütahya'da feci kaza! Önce devrildi sonra yandı: 1 ölü, 2 yaralı

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Kütahya'da Orhan Kaçar (33) yönetimindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 25. kilometresinde tarlaya devrildikten sonra yanmaya başladı.

    Kütahya&#039;da feci kaza! Önce devrildi sonra yandı: 1 ölü, 2 yaralı
    Kaza

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobildeki Samet Yavuz'un (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yaralanan sürücü ile araçtaki Özlem Biçer (23), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan Biçer'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Haberler>Gündem>Kütahya'da feci kaza! Önce devrildi sonra yandı: 1 ölü, 2 yaralı
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    kaza
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