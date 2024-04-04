04 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 22:57
Kütahya'da korkutan orman yangını
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Değirmisaz köyünde çıkan korkutan orman yangını uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde alevler etrafı sardı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı