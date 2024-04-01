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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 01:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:03

Kutlama yapılan CHP balkonunun çökme anı ortaya çıktı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı ve 3’ü ağır 8 partilinin yaralandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kutlama yapılan CHP balkonunun çökme anı ortaya çıktı

Denizli’nin Tavas ilçesinde, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın seçim başarısının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu 3’ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.

Kutlamaların yarım kalmasına neden olan balkon kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kutlamaları kayıt altına alan bir partilinin cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde, üzerinde çok sayıda partilinin bulunduğu balkonun kutlama yapılırken bir anda göçtüğü ve üzerindekilerin yere düştüğü anlar yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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