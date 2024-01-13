Kuvvet komutanlarından yaralı askerlere anlamlı hastane ziyareti

13 Ocak 2024 18:38 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 18:46

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı. Teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan askerleri kuvvet komutanları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

KUVVET KOMUTANLARINDAN YARALI ASKERLERE ANLAMLI ZİYARET

Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."