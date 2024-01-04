Kuyumcu milyonlarca lirayla ortadan kayboldu, şehir karıştı! 4 saatte yakalandı

04 Ocak 2024 03:57 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 03:58

Bursa'da ortalığı karıştıran kuyumcu vurgunu meydana geldi. Orhangazi’de faaliyet gösteren bir kuyumcudan gün boyu haber alınamıyor. İlçede uzun yıllardır kuyumculuk yapan ailenin üçüncü nesil işletmecilerinden A.Ö.’nün bugün işyerini açmamasının ardından ortaya atılan iddialar ilçede büyük bir kazanç ortamının oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

İddiaya göre, kuyumcu A.Ö. (44), yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile uygun fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce sistem altın üzerinden komisyon verilmesine döndü.

YAVRU SİSTEMİNİ KULLANDI

Mağdurların yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon alan kişiler olduğunu iddia edildi. ‘Yavru’ adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verildiği iddia edildi.

SAVCILIKTAN ARAMA KARARI

Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurların bazıları altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işlerin daha da zora sokmaya başladı. İddiaların hedefindeki kuyumcu bu sabah açılmayınca içeride altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun akşamdan dükkanı da boşaltarak kaçtığı ileri sürüldü. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise savcılığa şikayette bulundu.

Gelen şikayetler üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de açılamadı.

Kuyumcu A.Ö.’nün piyasadan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış isimlerinin de olduğu iddia edildi. Bir başka dikkat çeken iddia da, sistemdeki kişi sayısının bilinenden daha fazla olduğu ve toplanan paranın 1 miyar liradan fazla olduğu.

4 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’nden görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde yürütülen soruşturmada ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında Türkiye’de en kısa sürede baş şüphelisi bulunan soruşturmalardan birisine imza atıldı. Ahmet Ö. ve 3 kişi 4 saat içiden polis tarafından yakalanarak Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.