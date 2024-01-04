04 Ocak 2024 12:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:21

Kuzey Marmara Otoyoluna dair detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un çeşitli noktalarını birbirine bağlayan modern bir ulaşım arteridir. Kuzey Marmara otoyolundan geçmeyi düşünen ya da geçecek olanlar, “Kuzey Marmara otoyolunda hız sınırı kaç, radar var mı? Kuzey Marmara otoyolu nerede?” sorularını soruyor. İşte Kuzey Marmara otoyolu ayrıntıları…

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREDE?

Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu, ülkemizin en büyük sanayi bölgelerini barındıran Marmara Bölgesi’nin ulaşımını rahatlatacak yüksek standartlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir ulaşım yatırımıdır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahiptir. Avrupa yakasında Silivri ilçesinin Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yollarını içe bir güzergahı izler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşır. Eyüp ilçesindeki Odayeri semtinde son bulur. Bunlara ek olarak da Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu, şehir trafiğine alternatif bir rota sunarak Avrupa yakasında ulaşım kolaylığı sağlar.

Asya yakasına bakıldığı zaman ise, Pendik ilçesine bağlı olan Kurnaköy gişelerinden başlayarak kesintisiz bir güzergahla İzmit'e kadar gitmektedir. Bu yol boyunca, Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Park'a, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsü'ne ve İzmit'e hızlı bir şekilde ulaşım sağlar. Kuzey Marmara Otoyolu, bölgedeki önemli noktaları birbirine bağlayarak şehir içi ulaşımı daha rahatlatan bir ağ oluşturulmuş oldu.

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA HIZ SINIRI KAÇ?

Otoyol kullanıcıları için Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından belirlenen bir hız sınırı bulunmaktadır. KGM kararınca azami asgari hız 40 km/saat olup; azami hız, geometrik standartların müsaade ettiği limitler ve ilgili trafik işaretlerinde belirtilen sınırlar dışında binek araçlar için 140 km/saattir. Minibüs ve otobüsler için 100 kilometre, kamyonetler için 95 kilometre, kamyon ve TIR'lar için 90 kilometre hız sınırı olduğu açıklandı. Bu hız sınırını yüzde 10'dan fazla aşmış olan sürücülere ceza kesilecektir.

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA RADAR VAR MI?

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, “Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içerisinde yer alan yol güzergahında 24 saat radar uygulaması yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda jandarma trafik ekipleri, otoyol üzerinde radar uygulamasına başladı” denildi.