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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:10

Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı

Kaza, Burdur-Antalya karayolu Kuzköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak'tan Burdur istikametine seyir halinde olan Mustafa Serkan İ. (31) idaresindeki 07 P 4269 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarında bulunan araziye devrildi.

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Kaza sonucu sürücü Mustafa Serkan İ. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı - 2. Resim

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Mustafa Serkan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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