Lastiği patlayan tıra kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

12 Ocak 2024 02:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 02:15

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Yusuf Y. idaresindeki tırın ön lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ederek gerekli duba önlemini aldı. Aynı istikamette seyreden Salim Ö. yönetimindeki kamyonet, emniyet şeridindeki lastiği patlayan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet otoyolda 2 şeridi kapattı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Salim Ö. yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan çeşitli malzemeler yola saçıldı ve otoyol savaş alanına döndü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. 2 şeridin tamamen kapandığı kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Özcan, hastaneye sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından otoyola saçılan malzemeler temizlendi.

Duba önlemini aldığını belirten Yusuf Y., “Arızalıydı aracım. Ön lastik patladı” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.