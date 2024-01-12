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Lastiği patlayan tıra kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü
12 Ocak 2024 02:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 02:15

Lastiği patlayan tıra kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlayan ve emniyet şeridinde bekleyen tıra, kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kamyonette yüklü malzemeler yola saçıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lastiği patlayan tıra kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü
Otoyol, Kaza

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Yusuf Y. idaresindeki tırın ön lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park ederek gerekli duba önlemini aldı. Aynı istikamette seyreden Salim Ö. yönetimindeki kamyonet, emniyet şeridindeki lastiği patlayan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet otoyolda 2 şeridi kapattı. 

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Salim Ö. yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan çeşitli malzemeler yola saçıldı ve otoyol savaş alanına döndü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. 2 şeridin tamamen kapandığı kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Lastiği patlayan tıra kamyonet çarptı: Otoyol savaş alanına döndü

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salim Özcan, hastaneye sevk edildi. Karayolları ekipleri tarafından otoyola saçılan malzemeler temizlendi.

Duba önlemini aldığını belirten Yusuf Y., “Arızalıydı aracım. Ön lastik patladı” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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otoyolkaza
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