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21 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 21 Mart 2024 16:24

Lise bahçesini kana bulayan kavga! ‘Kız arkadaşıma baktın’ dedi, bıçakladı

Karabük’te bir lisenin bahçesinde çıkan kavgada kan aktı. Kız meselesi başlayan tartışmada bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lise bahçesini kana bulayan kavga! ‘Kız arkadaşıma baktın’ dedi, bıçakladı

Karabük'te Yenişehir Mahallesi Necatibey Cad. üzerinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde yaşanan olayda; Y.S.Ö. (18) isimli öğrenci kız arkadaşına baktığı iddiasıyla B.K. ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla, B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S.’yi yaraladı.

YARALI ÖĞRENİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Lise bahçesini kana bulayan kavga! ‘Kız arkadaşıma baktın’ dedi, bıçakladı - 1. Resim

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarla olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö.’yü Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Y.S.Ö. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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