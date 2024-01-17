Liste başı Instagram! Tüketici hemfikir: 10 kişiden 7'si internet alışverişindeki indirimlere inanmıyor

17 Ocak 2024 11:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:46

Ticaret Bakanlığının Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu'na göre, her 10 kişiden 7'si alışveriş platformlarında yer alan indirimli fiyatların gerçekte olduğundan daha düşük olduğunu düşünüyor. Ayrıca, her 10 kişiden 4'ü alışveriş platformlarında mal ve hizmetlere dair yanıltıcı indirim oranları ve yanıltıcı fiyatlarla karşılaştığını ifade ediyor.

Bu sonuçlar, alışveriş platformlarında tüketicilerin haklarını koruyacak daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini gösteriyor. Tüketiciler, alışveriş platformlarında yer alan indirimli fiyatların gerçekliğini araştırmaya özen göstermeli ve yanıltıcı reklamlarla karşılaştıklarında şikayetlerini Reklam Kurulu'na iletmeli.

BİRİNCİ SIRADA INSTAGRAM VAR

Sosyal medya davranışlarına yönelik ayrı bir bölüm bulunan raporda, tüketicilerin sosyal medya kullanım amaçlarında alışveriş yapma oranının yüzde 30 olduğu ve en çok alışveriş yapılan sosyal medya platformlarında ilk sırada sosyal medya platformu Instagram'ın yer aldığı görüldü.

MAĞDURİYET ORANI ARTIYOR

Neredeyse her iki kişiden biri sosyal medya alışverişlerinde mağduriyet yaşarken, yaşanılan mağduriyet kaynaklarında yanıltıcı reklamların yanı sıra ünlü veya influencer (sosyal medya etkileyicisi) yönlendirmesine bağlı mağduriyet oranının yüzde 25,4 olması dikkati çekti.

Proje kapsamında, dijital ortamlarda tüketicilere yönelik yeni nesil reklam ve ticari uygulamalara ilişkin tespit edilen sorunlara yönelik tüketicilerin dijital ortamlarda etkin şekilde korunmasını sağlamak üzere gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve bu yeni düzenlemeler hakkında tüketicinin bilinçlendirilmesi ve sektörel farkındalığın artırılması eylemleriyle projenin bu yıl tamamlanması planlanıyor.