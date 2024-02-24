Lüks otelde dehşet! Kediyi torbaya koyup ölüme terk etti... Cani çalışanın işine son verildi

24 Şubat 2024 13:38 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 14:22

Hayvanlara uygulanan şiddet son bulmuyor. Özellikle sokaklardaki küçük dostlarımız kedilere yapılan eziyet şiddetini son günlerde arttırdı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de apartmanın içerisinde vahşice öldürülen Eros tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Bir de katilin eşinin yaptığı 'parti yapacağız' açıklamasının ardından Eros'un öldürüldüğü sitede yaşayan vatandaşlar protestoyla seslerini duyurmaya çalışmıştı

Bu kez gelen haberle hayvanlara eziyet eden canilerin şehirleri ve isimleri değişse de aynı karaktere sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Aydın'da bir otelde yaşanan olayda otel çalışanının kedileri torbalara koyarak canice öldürdüğü iddiası sosyal medyayı yeniden ayağa kaldırdı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Oteldeki bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde güvenlik müdürü olarak çalışan cani otelin içerisine ısınmak için giren kedileri torbaya koyduğu görülür. Güvenlik görevlisi sesi titreyerek kediyi kurtarmak isteyen vatandaşa da saldırarak suçunu örtbas etmeye çalışıyor. Otel yönetimi olayı doğrularken görüntülerdeki şüphelinin işine son verildi. Öte yandan skandal olay yargıya da taşındı. Eleştirilerin odağındaki otelden ise yeni bir açıklama geldi.

"OTELDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

İşte olayla ilgili yapılan açıklama;

"Sevgili Hayvan Severler ve Değerli Misafirlerimiz,

Kuşadası Seven For Life Thermal Hotel’imizde yaşanan ve sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açan olay hakkında bizler de sizler kadar üzgünüz.

Bu talihsiz olay yargıya intikal etmiş olup, gereğinin yapılması için sizler gibi konuyu yakından takip etmekteyiz.

Söz konusu videodaki sesin sahibi, Otel çalışanı Resepsiyonist Uras Akalın’ın açıklamalarını ve kedimize ait görüntüleri sizlerle paylaşmak isteriz.

Videodaki kedimizin tüm sağlık kontrolleri veteriner hekim Nisa Şahin tarafından yapılmış olup, sağlık durumu gayet iyidir. Kedimiz yarından itibaren otelimizde yaşamaya devam edecektir.

Durumun hassasiyetinin farkında olup en kısa zamanda Otelden güvenlik kamerası görüntülerini alacak ve sizlerle paylaşımda bulunacağız.

Holdingimizin bu kadar hassas olduğu bir konuda bu şekilde adımızın anılması bizleri çok üzmüştür. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemleri alacağımızı sizlere bildiririz.

Yaşanan bu olaydan ötürü tüm hayvan severlerden ve kamuoyundan özür dileriz."