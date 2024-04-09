Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Lüleburgaz’da minibüs yol kenarına devrildi
09 Nisan 2024 23:55 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:55

Lüleburgaz’da minibüs yol kenarına devrildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lüleburgaz’da minibüs yol kenarına devrildi

Edinilen bilgiye göre, 39 AK 156 plakalı minibüs, Lüleburgaz - Hamitabat köyü yolu, Dora kışlası önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, yol kenarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Devrilen minibüs çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Lüleburgaz’da minibüs yol kenarına devrildi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in ağzı kulaklarında: Acayip mutluyumABD Irak'ta kalacak mı? Kalıcı güvenlik mutabakatı sağlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...