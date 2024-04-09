09 Nisan 2024 23:55 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 23:55
Lüleburgaz’da minibüs yol kenarına devrildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edinilen bilgiye göre, 39 AK 156 plakalı minibüs, Lüleburgaz - Hamitabat köyü yolu, Dora kışlası önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, yol kenarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Devrilen minibüs çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı