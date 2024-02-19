Maden faciasında yeni gelişme: TGRT Haber, Kanadalı müdürün ifadesine ulaştı

19 Şubat 2024 16:00 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:19

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. 3 bine yakın personel sahada görev alıyor.

Aramalar sürerken, heyelanın ardından ortaya çıkan siyanür kirliliği riskine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı hummalı bir çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda 9 ayrı noktadan alınan numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildi. Yapılan analizlerde; bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı.

TGRT HABER ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İFADESİNE ULAŞTI

Maden faciasıyla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber, şirketin Kanadalı müdürünün ifadesine ulaştı.

5 şubatta işe başladığını, eğitimlerle ve maden ocağının işleyişi hakkında yeni bilgisi olduğunu söyleyen Kanadalı yetkili, iş güvenliği uzmanları bir toprak kayması yaşandığında yaşam konteynırına gidilmesini söylediği için işçilerin oraya sığındığını aktardı.

KANADALI YETKİLİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kanadalı yetkili kendi sorumluluk ve yetki alanlarında olmadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmedi ve sahaya vekaleten baktığını açıkladı. Ayrıca şirket yetkililerinin çatlağı mail attığı için tüm çalışanlara mesaj gitmediği kaydedildi.