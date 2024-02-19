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19 Şubat 2024 16:00 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:19

Maden faciasında yeni gelişme: TGRT Haber, Kanadalı müdürün ifadesine ulaştı

Erzincan'da meydana gelen maden faciasında kayıp 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Facianın ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber, Kanadalı müdürün ifadesine ulaştı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Erzincan, Maden Kazası

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. 3 bine yakın personel sahada görev alıyor.

Aramalar sürerken, heyelanın ardından ortaya çıkan siyanür kirliliği riskine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı hummalı bir çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda 9 ayrı noktadan alınan numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildi. Yapılan analizlerde; bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı.

Maden faciasında yeni gelişme: TGRT Haber, Kanadalı müdürün ifadesine ulaştı - 1. Resim

TGRT HABER ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İFADESİNE ULAŞTI

Maden faciasıyla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TGRT Haber, şirketin Kanadalı müdürünün ifadesine ulaştı.

5 şubatta işe başladığını, eğitimlerle ve maden ocağının işleyişi hakkında yeni bilgisi olduğunu söyleyen Kanadalı yetkili, iş güvenliği uzmanları bir toprak kayması yaşandığında yaşam konteynırına gidilmesini söylediği için işçilerin oraya sığındığını aktardı.

Maden faciasında yeni gelişme: TGRT Haber, Kanadalı müdürün ifadesine ulaştı - 2. Resim

KANADALI YETKİLİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kanadalı yetkili kendi sorumluluk ve yetki alanlarında olmadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmedi ve sahaya vekaleten baktığını açıkladı. Ayrıca şirket yetkililerinin çatlağı mail attığı için tüm çalışanlara mesaj gitmediği kaydedildi.

Kaynak: TGRT Haber
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