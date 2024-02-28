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28 Şubat 2024 00:27 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 00:32

Maden ocağında feci ölüm! Vagon ile tumba arasında sıkıştı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait bir maden ocağında iş kazası meydana geldi. 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam, kömür vagonu ile tumba arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maden ocağında feci ölüm! Vagon ile tumba arasında sıkıştı
Zonguldak

TTK’ya ait maden ocağında iş kazası oldu. Kazanın 22.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı eksi 360 kodunda gerçekleştiği belirtildi. 5 tonluk kömür vagonunun dökümü sırasında Sağlam, vagon ile tumba arasında sıkıştı.

Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp masajı yapılan iki çocuk babası Sağlam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Maden ocağında feci iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti - 1. Resim

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil hastaneye gelerek bilgi aldı. 2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenilen işçinin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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