Maden ocağında feci ölüm! Vagon ile tumba arasında sıkıştı

28 Şubat 2024 00:27 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 00:32

TTK’ya ait maden ocağında iş kazası oldu. Kazanın 22.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı eksi 360 kodunda gerçekleştiği belirtildi. 5 tonluk kömür vagonunun dökümü sırasında Sağlam, vagon ile tumba arasında sıkıştı.

Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp masajı yapılan iki çocuk babası Sağlam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil hastaneye gelerek bilgi aldı. 2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenilen işçinin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.