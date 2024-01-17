Mahkemede yaptığı savunma pes dedirtti! Asitçi caniye 20 yıl

17 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:40

Saplantı haline getirdiği 43 yaşındaki kadının evine gizlice girip, kimyasal maddeyle saldıran cani hakkında karar verildi. Cabi adam, talihsiz kadının organlarının büyük zarar görmesine neden oldu. 31 yaşındaki tutuklu saldırgan Mehmet Yıldız, hakkında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Küçükçekmece 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi zanlıya indirim yapmadı.

5 AY YOĞUN BAKIMDA YATTI

5 Ekim 2021'de Uzunçelebi'nin Avcılar'daki evine gizlice giren saldırgan Yıldız, kadınla karşılaştığı an elindeki kimyasal maddeyi kadının üzerine döktü. Ağır yaralanan kadın 5 ay yoğun bakımda yattı. Taburcu edilen kadının evde tedavisi devam ediyor.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı, mağdur olduğunu iddia etti. İhanete uğradığını öne sürdü. Zanlı Mehmet Yıldız, “Ben mağduru bataklığın içerisinden çıkartıp kurtardım. Ona düzenli olarak 40 -50 bin gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Ben mağdurun biriyle birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını gördüm.” dedi.

“BİLMİYORDUM”

Kadının üzerine döktüğü kimyasal maddenin ne olduğunu bilmediğini söyleyen zanlı, "Evde duruyordu döktüm" diyerek kendini savundu. Beraatini isteyen zanlı, "Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Mağdur peşimden gelip bana saldırıyordu. Kombinin altında duran tası alıp mağdura fırlattım. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Fark ettikten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Savunması alınan zanlının "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapse çarptırılmasına karar verildi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Kararı duyan mağdur kadın ise sevinç çığlıkları atarak, zanlıya indirim verilmediği için mutlu olduğunu belirtti.