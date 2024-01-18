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18 Ocak 2024 01:53 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 01:54

Makas atan araç yol kenarındaki dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sultangazi’de trafikte makas atarak ilerleyen araç, yol kenarına bırakılan dampere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Makas atan araç yol kenarındaki dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, İstanbul

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında TEM otoyolu Metris Tekstilkent yönünde, iddiaya göre makas atarak ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki 34 BBA 976 otomobil yol kenarına bırakılan arızalı dampere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan üç kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Sılan Nur S., Ebubekir C. ve Melisa Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtarırken sağlık ekipleri sıkışan Sılan Nur S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan Melisa Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken araç sürücüsü Ebubekir C.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Makas atan araç yol kenarındaki dampere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolda trafik akışı kaza sebebiyle tek şeritten sağlandı.

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