Makedonya'dan Mekke'ye bisiklet yolculuğu: Dua ve tekbirlerle karşılandılar!

02 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:04

57 yaşındaki Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Boşnak Adem Aljic, Hac vazifelerini yerine getirmek için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten bisikletle yola çıktı. "Skopje to Mekkah 2024" mottosuyla kutsal topraklara doğru yola çıkan ikili, Bulgaristan'a vardı.

Bisikletçiler, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ve ardından Suriye'ye kadar bisiklet süreceklerini aktardı. Suriye'deki savaştan dolayı uçakla Ürdün'e geçeceklerini ve yolculuğun tamamını bisikletle yapmak istediklerini ancak savaştan dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti.

“DUALARI İÇİN TÜM SOYDAŞ VE DİNDAŞLARA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM”

Hirda, yaptığı açıklamada, sınır kapısından rahat bir şekilde geçtiklerini ve şu anda Bulgaristan’da olduklarını söyledi. Bulgaristan’ın Dubnica kasabasına doğru hareket halinde olduklarını kaydeden Hirda, “Bu gece Dubnica’da konaklayacağız. Hava çok güzel. İlerlemeye devam ediyoruz. Takip, destek ve duaları için tüm soydaş ve dindaşlara teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Hirda, yola çıkmadan bir gün önce evinde yakın aile fertleri ve arkadaşlarına iftar verdiğini belirterek, yolculuk öncesinde eş dost ve akrabalarının dualarını aldığını açıkladı.

İKİ KARDEŞ, İSKOÇYA’DAN MEKKE’YE BİSİKLETLE HAC YOLCULUĞUNA BAŞLAMIŞTI

Pakistan asıllı İskoçya vatandaşı Abdul Rahman Ali ve Reehan Ali kardeşler, Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere İskoçya’nın başkent Edinburgh’daki Midlothian-Bonnyrigg Camii’si önünden Suudi Arabistan’ın Mekke kentine hareket etmişti. Aileleri tarafından uğurlanan kardeşler yolculuk boyunca geçtikleri yaklaşık 13 ülkede İsrail saldırılarından etkilenen Filistinliler için bağış toplayacak.