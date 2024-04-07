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07 Nisan 2024 22:04 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:05

Malatya’da 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi

Malatya’da Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya’da 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde arama yapıldı.

Yapılan aramada 29 kilo 860 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konurken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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