Malatya'da 4.4 şiddetinde deprem (Son depremler)

08 Ocak 2024 16:29 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:43

Malatya'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. 6 Ocak Cumartesi günü Malatya ve çeşitli illerde yine deprem olmuştu.

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'' dedi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1744349804975530099

BOLU'DA BÜYÜK DEPREM!

Bolu dün gece beklenmedik bir deprem yaşadı. Mesçiçele merkezli deprem gece 01.03'te; 4.2 büyüklüğünde meydana gelmişti.

İZMİR'DE DEPREM OLDU!

İzmir'in Çandarlı ilçesinde merkez üssü Ege Denizi'nin 7,5 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te hissiedilen deprem yerin yaklaşık 9 km derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

İKİNCİ DEPREMLE MALATYA SALLANDI

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da; 8.76 km derinliğinde, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE BİRÇOK DEPREM KAYDEDİLDİ

Girit Adası açıkları, 2.7 büyüklüğünde bir depremle sallanırken Oniki Adalar'da sabah 06.08'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.