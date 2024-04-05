Malatya'da dehşet: 21 yaşındaki genç babasını öldürdü

05 Nisan 2024 22:58 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:59

Malatya Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Tahran Sokak'ta vahşet yaşandı. Babasıyla birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olan 21 yaşındaki M.M 55 yaşındaki babası Nedim M. ile tartışmasında babasını bıçakladı.

Başlayan tartışmada eşyaları balkondan aşağı atan genç, daha sonra babasına saldırarak karnından bıçakladı.

Mahmut Nedim M., aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de sağ elinde yaralanan M.M. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

İkamette detay inceleme yapan ekipler Mahmut Nedim M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, suç aleti ise maktulün karın bölgesine saplı halde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden baba Mahmut Nedim M'nin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna yaralı M.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.