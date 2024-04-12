12 Nisan 2024 08:50 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:22
Malatya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi... AFAD'dan alınan son bilgilere göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: TGRT Haber