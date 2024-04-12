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12 Nisan 2024 08:50 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:22

Malatya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan son bilgilere göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Malatya&#039;da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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