Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi
02 Nisan 2024 20:11 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:36

Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Malatya&#039;da deprem! Kandilli&#039;den ilk açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya Doğanşehir 3.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 19.59'daki depremin derinliği 3.4 km olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.2 büyüklüğünde kayıtlara geçti.

Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi - 1. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...