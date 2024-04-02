02 Nisan 2024 20:11 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:36
Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi
Malatya Doğanşehir'de deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya Doğanşehir 3.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 19.59'daki depremin derinliği 3.4 km olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.2 büyüklüğünde kayıtlara geçti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr