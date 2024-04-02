Malatya'da deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

02 Nisan 2024 20:11 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:36

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya Doğanşehir 3.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 19.59'daki depremin derinliği 3.4 km olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.2 büyüklüğünde kayıtlara geçti.