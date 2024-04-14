Malatya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

14 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:10

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollar adeta kan gölüne döndü. Malatya’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek B.Y. (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobile çarpması sonucu gerçekleşti.

3 KİŞİ ÖLDÜ!

Araç sürücülerinden Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybetti. Meryem Tuana Bozkurt (20), Hacer Bozkurt (42) ve H.T.B. (16) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.A. (11), G.A. (46), R.A. (19) ve C.A. (48) yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meryem Tuana Bozkurt ve Hacer Bozkurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.