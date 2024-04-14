Malatya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Malatya'nın Darende ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri gözaltına alındı.
Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollar adeta kan gölüne döndü. Malatya’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek B.Y. (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobile çarpması sonucu gerçekleşti.
3 KİŞİ ÖLDÜ!
Araç sürücülerinden Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybetti. Meryem Tuana Bozkurt (20), Hacer Bozkurt (42) ve H.T.B. (16) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.A. (11), G.A. (46), R.A. (19) ve C.A. (48) yaralandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meryem Tuana Bozkurt ve Hacer Bozkurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü C.A. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.