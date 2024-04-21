Malatya’da kavşakta üç araç çarpıştı: 4 yaralı

21 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:40

Kaza, saat 13.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarı TÜVTÜRK Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M.E. idaresindeki araç ile N.Y.'nin kullandığı araç ve F.G. yönetimindeki araç çarpıştı.

Kazada sürücüler H.M.E. (46) ve N.Y. (68) ile araçlarda bulunan A.F.E. (72) ve M.E. (74) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.