Malatya'da peş peşe depremler

09 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:27

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı'nda 3.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir deprem de Tanışık ilçesinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Saat 14.13'te meydana gelen depremin derinliği 2.5 km olarak ölçüldü.

Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.