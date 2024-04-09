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09 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:27

Malatya'da peş peşe depremler

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Malatya&#039;da peş peşe depremler

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı'nda 3.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir deprem de Tanışık ilçesinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Saat 14.13'te meydana gelen depremin derinliği 2.5 km olarak ölçüldü.

Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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