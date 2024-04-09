09 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:27
Malatya'da peş peşe depremler
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı'nda 3.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir deprem de Tanışık ilçesinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Saat 14.13'te meydana gelen depremin derinliği 2.5 km olarak ölçüldü.
Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.
Kaynak: TGRT Haber