Malatya'da sahur vaktinde deprem!

21 Mart 2024 04:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 04:30

Balıkesir'de peş peşe deprem! Aynı ilçe bir saat içinde 2 kez sallandı

Balıkesir'de peş peşe deprem! Aynı ilçe bir saat içinde 2 kez sallandı

Gece yarısı peş peşe deprem haberleri geldi. Balıkesir'de yaşanan depremlerinde ardından bu kez Malatya sallandı.

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Darende olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak tespit edildi.

Saat 04.18'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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