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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 04:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 04:30

Malatya'da sahur vaktinde deprem!

Malatya'nın Darende ilçesinde saat 04.18 sularında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Malatya&#039;da sahur vaktinde deprem!

Gece yarısı peş peşe deprem haberleri geldi. Balıkesir'de yaşanan depremlerinde ardından bu kez Malatya sallandı.

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Darende olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak tespit edildi. 

Saat 04.18'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: TGRT Haber
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