02 Nisan 2024 04:26 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 04:30
Malatya'da sahur vaktinde deprem!
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 saat geçmeden Malatya sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 04.14'te 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Gece yarısı peş peşe deprem haberleri geldi. Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde depremin ardından bu kez Malatya sallandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Yeşilyurt olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.
Saat 04.14'te meydana gelen depremin derinliği ise 9.49 olarak belirlendi.
ADIYAMAN'DA SALLANMIŞTI
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de saat 03.29'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Kaynak: TGRT Haber