08 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:43
Malatya’da silahlı seçim kavgası: 1'i uzman çavuş 5 yaralı
Malatya'da muhtarlık seçimleri silahlı kavgaya neden oldu. Olayda 5 kişi yaralandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya’da silahlı kavga çıktı. Doğanyol ilçesinde yaşanan olayda, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı