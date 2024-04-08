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08 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:43

Malatya’da silahlı seçim kavgası: 1'i uzman çavuş 5 yaralı

Malatya'da muhtarlık seçimleri silahlı kavgaya neden oldu. Olayda 5 kişi yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya’da silahlı seçim kavgası: 1&#039;i uzman çavuş 5 yaralı

Malatya’da silahlı kavga çıktı. Doğanyol ilçesinde yaşanan olayda, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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