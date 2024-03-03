Manavgat'ta evi küle dönen amca, Murat Kurum'u anlattı: İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar

03 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 03 Mart 2024 13:34

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında; felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, neredeyse küle dönen evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.

EVLERİ 15 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLDİ

Yaşlı amcanın bu sözünün üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını vermişti. Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.

"İSTANBUL'A SÖZÜ VERDİYSE O İŞİ YAPAR"

Felaketin ardından evleri 15 gün içerisinde teslim edilen İbrahim amca, İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'u anlattı. İbrahim amca, Murat Kurum için "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.