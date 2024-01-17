Manavgat'ta havlayan köpeği yüzünden suya uçtu!

17 Ocak 2024 12:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:00

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampoldeki yağmur su birikintisine daldı. Yarısına kadar suya gömülen otomobilin sürücüsünün yardımına koşan vatandaş, araç sürücüsünün yan koltuktaki köpeğinin havlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediğini belirtti.

Kaza; Sorgun Mahallesi 8522 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Hakan Alagözoğlu’nun kullandığı 07 SAY 87 plakalı otomobil, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yağmur suyuna daldı. Araç sürücüsünün, camlarına kadar yağmur suyunun içerisinde kalan otomobilden yanındaki köpeği ile birlikte bir vatandaşın yardımıyla çıktığı bildirildi.

Araç sürücüsüne yardım eden vatandaş, pencereden dışarıyı seyrederken aracın doğrudan gelip suya saplandığını, kendisinin yardıma geldiğini belirterek, "Aracı kullanan arkadaş, yanındaki köpeğinin aniden havlaması sonucu dikkatinin dağıldığını, direksiyon hakimiyetini kaybederek suya girdiğini söyledi" diye konuştu.